Экология 12 августа 2023, 18:38 Похолодание придет в Москву на следующей неделе

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На следующей неделе ночи в Москве станут более холодными. Такой прогноз сделала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В городе начнет расти атмосферное давление. В силу вступит антициклон. Из-за этого ночами в городе заметно похолодает. Днем же температура останется довольно высокой.

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«Мы ждем, что во вторник и среду в Москве будет в пределах 25-28 градусов», — отметила Позднякова.