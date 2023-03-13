13 марта 2023, 15:45
Похолодание придет в Москву на ближайших выходных
Температура в Москве опустится до -2 градусов 18 марта
Ближайшие выходные в Москве будут холодными. Такой информацией поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом сообщила «Москва 24».
Сегодня, 13 марта, температура в Москве поднимется до +5 градусов. Но в ночь на вторник стоит ждать похолодания.
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«Минимальная температура в Москве составит -4…-6 градусов. Местами возможен снег от небольшого до умеренного», — пояснила специалист.
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В будние дни днем температура будет держаться выше нуля, однако в субботу похолодает. Столбик термометра будет варьироваться на показателях от -2 до +3 градусов. Позднякова предупредила об облачной погоде с прояснениями.
«Выходные окажутся прохладнее, чем мы бы этого хотели. Но есть надежда, что на следующей неделе температура вернется к более комфортным значениям», — отметила специалист.
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