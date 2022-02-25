Похолодание придет в ЯНАО

Серьезное похолодание начнется в Ямало-Ненецком автономном округе. Температура должна опуститься до -25 градусов. При этом скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

«Температура воздуха днем в субботу, 26 февраля: ночью от -12 до -17 градусов, при прояснении ожидает похолодание от -20 до -25. Днем ожидается от -4, местами температура может достигнуть -14 градусов. Ожидается небольшой снег», — заявили синоптики.

Уже 27 февраля, по данным погодных экспертов, температура может достигнуть отметки в -17 градусов. При этом днем потеплеет, столбик термометра повысится от -4 до -9 градусов. Также в регионе может пройти небольшой снег.