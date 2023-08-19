Экология 19 августа 2023, 01:05 Похолодание придет в Ижевск на выходных

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Сильная жара уйдет из Ижевска на выходных. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Дневная температура составит от +22 до +24 градусов. Ночью же она будет опускаться до +9.

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В ночь на субботу в регионе пройдет дождь, а 19 августа будет сильный ветер.

Прошлый четверг, 17 августа, стал самым жарким в Ижевске за всю историю метеонаблюдений. Столбик термометра поднялся до +31,6, что выше нормы на 8,9 градуса.