Экология 29 июня 2023, 18:49 Похолодание придет в июле в Санкт‑Петербург

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В начале июля в Санкт-Петербург придет похолодание. Такой информацией поделился главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

Похолодание придет в город уже в пятницу, 30 июня. Максимальная температура составит +25 градусов. Также в город вернутся осадки. Они продолжатся до среды, 5 июля.

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На климат будут влиять атмосферные процессы, которые отличаются от тех, что вызывают текущую жару, написал Piter.TV.