Резкое похолодание придет в Челябинск вечером 22 декабря. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Власти предупредили жителей города, что дополнительно обработают дороги солью. Это поможет избежать появления наледи. Вечером 22 декабря и в ночь на 23 декабря соль, а также снег уберут с дорог.

«Ночью ожидается резкое похолодание, после сегодняшних плюсовых температур город покроется льдом. В городе будет проведена обработка дорог солью. Это разовая и вынужденная мера», — рассказали в администрации.