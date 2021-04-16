Похолодание ожидается на выходных в Свердловской области

Жителей Свердловской области предупредили о похолодании на предстоящих выходных. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В пятницу, 16 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на крайнем севере до -4», — отмечается в сообщении.

По данным информагентства, днем столбики термометров будут показывать +8...+13 градусов. 17 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.