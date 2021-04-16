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    16 апреля 2021, 15:08

    Похолодание ожидается на выходных в Свердловской области

    Артур Блянихов

    Жителей Свердловской области предупредили о похолодании на предстоящих выходных. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

    «В пятницу, 16 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на крайнем севере до -4», — отмечается в сообщении.

    По данным информагентства, днем столбики термометров будут показывать +8...+13 градусов. 17 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.