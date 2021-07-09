Похолодание начнется в Пермском крае

К выходным в Пермский край придет похолодание. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на слова инженера ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрея Шихова.

По словам синоптиков, самым жарким днем недели станет пятница, однако на выходных начнется похолодание. В субботу температура опустится до 25 градусов, а в воскресенье до 23.

«Характер погоды будет определять антициклон, установившийся над европейской частью России, который обеспечит в крае продолжительный сухой период. Пик похолодания придется на предстоящий понедельник: в ночные часы ожидается до плюс 5—10 градусов, днем — 19—23 тепла», — рассказал специалист.

Аномальная жара может вновь начаться на следующей неделе. Однако синоптики пока не намеренны давать точных прогнозов. Специалист отметил, что жаркая погода не будет длиться слишком продолжительное время.