Похолодание идет на Москву и область. Но тепло еще будет

Июльская погода радовала жителей московского региона с начала сентября. Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «360», когда в столицу и область придет настоящая осень.

В среду, 11 сентября, в Москве воздух прогрелся до +26 градусов, отметил синоптик. Однако скоро тепло покинет регион.

«Рады только собаки»: осенний Норильск завалило снегом Подробнее

«Лето, которое наблюдалось в течение первых двух недель (сентября — прим. ред.), конечно, заканчивается. <…> В воскресенье температура понизится сразу градусов на 10», — предупредил Вильфанд.

По его словам, в ночные часы столбики термометров покажут +3…+8 градусов. Днем будет не больше +15. Ясное небо затянет низкими облаками, возможны небольшие дожди. Минимум неделю погода ожидается хмурая.

«Есть много людей, которые терпеть не могут жару, многие, наоборот, предпочитают умеренную погоду. Но я еще не встречал ни одного человека, который бы не любил тепло в сентябре. Наступило всеобщее удовлетворение», — сказал Роман Вильфанд, пообещав, что бабье лето обязательно настанет.

Точных дат, когда это произойдет, научный руководитель Росгидрометцентра, называть не стал.