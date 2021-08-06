Похолодание и ветер придут в Петербург с 6 августа

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал про изменение погоды в Санкт-Петербурге с 6 августа. По его словам, в Северную столицу придет активный циклонический вихрь, но без осадков. Об этом сообщили «Невские новости».

Днем в городе будет достаточно прохладно. Столбик термометра покажет не больше +20…+22 градусов. Будет дуть ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

«На погоду Северной столицы окажет влияние северо-восточная периферия активного циклонического вихря. Его стараниями облаков в небе станет больше», — написал синоптик.

В Ленинградской области местами возможны кратковременные дожди. Воздух там прогреется до +22 градусов.