08 декабря 2022, 23:26
Похолодание до -34 градусов придет в Забайкалье
Забайкальский гидрометцентр спрогнозировал похолодание до -34 градусов в регионе к 9 декабря. Об этом сообщил «Царьград».
Средняя температура ночью составит -14…-19 градусов, во время прояснений похолодает до -24…-29 градусов. В северной части региона температура достигнет -29…-34 градусов,
Реклама
Днем потеплеет до -7…-12 градусов, на севере — до -14…-19 градусов.
Реклама
Скорость ветра составит четыре-девять метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Осадков 9 декабря быть не должно.
Прогноз погоды
Реклама
Реклама