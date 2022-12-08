Экология 08 декабря 2022, 23:26 Похолодание до -34 градусов придет в Забайкалье

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Забайкальский гидрометцентр спрогнозировал похолодание до -34 градусов в регионе к 9 декабря. Об этом сообщил «Царьград».

Средняя температура ночью составит -14…-19 градусов, во время прояснений похолодает до -24…-29 градусов. В северной части региона температура достигнет -29…-34 градусов,

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Днем потеплеет до -7…-12 градусов, на севере — до -14…-19 градусов.

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Скорость ветра составит четыре-девять метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Осадков 9 декабря быть не должно.