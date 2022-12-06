Экология 06 декабря 2022, 15:05 Похолодание до -34 градусов придет в Челябинскую область

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Морозы до -34 градусов ожидаются в Челябинской области с 6 по 8 декабря. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор Южный Урал».

Специалисты уточнили, что это аномально холодная температура на семь градусов ниже климатической нормы.

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«В связи с этим ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными за рулем, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — рассказали в пресс-службе.

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Если отменить поездку невозможно, следует залить полный бак топлива, убедиться в исправности машины, тепло одеться и заранее зарядить телефон.