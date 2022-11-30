Экология 30 ноября 2022, 15:15 Похолодание до -33 градусов придет в Челябинскую область

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Морозы до -33 градусов начнутся в Челябинской области к 3 декабря. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

«По ночам 1 и 2 декабря столбик термометра в Челябинской области будет опускаться до -28-30 градусов», — уточнили синоптики.

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При этом днем будет гораздо менее холодно: -12… -19 градусов. Ночью 3 декабря температура упадет до -33 градусов, днем ожидается -22 градуса. Также синоптики обещают ветер с порывами до семи метров в секунду.

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