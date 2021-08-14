Погорельцам в Якутии выплатили по 30 тысяч рублей

В Якутии жители сгоревших домов из села Бясь-Кюель получили выплаты в размере 30 тысяч рублей на нужды первой необходимости. Об этом сообщил глава Горного района республики Никита Андреев, написал «Интерфакс».

Единовременную выплату в полном объеме получили 175 жителей села. Деньги выплатили на каждого члена семьи тем, кто потерял свои дома. Сейчас местные власти уточняют списки тех, кому положены выплаты. Предварительно, после сверки с с Федеральной миграционной службой и по хозяйственной книге их должны получить еще 14 человек.

Распоряжение о выплате 30 тысяч рублей потерявшим кров подписали 8 августа. За день до этого огонь в селе Бясь-Кюель из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки. Жителей эвакуировали, никто не пострадал.

Глава муниципалитета сообщил, что в ближайшие дни в селе восстановят централизованное электроснабжение. Сейчас оно обеспечивается энергией от дизельной генераторной установки. Подачу газа во все дома уже обеспечила компания «Сахатранснефтегаз».

Местные власти создали фонд для оказания помощи погорельцам. В него поступило более двух миллионов рублей. За каждой семьей закрепили министерства и организации, чтобы они тоже оказывали материальную помощь пострадавшим.

В МЧС сообщили, что за сутки более 100 жителей Якутии эвакуировали из-за пожаров.