Погоду как 8 Марта пообещали жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни

В последний день января и первый день февраля температурный фон в Москве и Подмосковье будет климатически соответствовать погоде в Международный женский день. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха составит от -2 до +1 градуса.

«31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату. Днем прогнозируется от нуля до -2 градусов в Москве, по области — до +1 градуса», — рассказал метеоролог.

Он отметил, что подобный температурный фон превышается климатическую норму конца января на 8-10 градусов.

Ранее также сообщалось, что Москве на ближайшие два дня обоснуется циклон «Надя». Он принесет в столицу до 25% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигнет полуметра, что станет рекордом за последние десятилетия. Рекорд был установлен в 1956 году, когда высота снежного покрова составляла 56 сантиметров.