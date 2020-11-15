Россиян ждут погодные аномалии в течение недели

В северных широтах Европейской части страны температура будет на 4-8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории — ниже нормы, тоже на четыре градуса.

Значительно холоднее станет в Ростовской области, Краснодарском крае, на Ставрополье, в Приволжском федеральном округе и на Урале.

«В целом в России погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине», — сказал Вильфанд.

Такая ситуация продлится около недели, считает синоптик.