Россиян ждут погодные аномалии в течение недели
Территорию России ждут разные погодные аномалии — от резкого потепления, до такого же неожиданного похолодания в разных концах страны. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на азиатской части РФ температура будет на 12-20 градусов выше нормы.
В северных широтах Европейской части страны температура будет на 4-8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории — ниже нормы, тоже на четыре градуса.
Значительно холоднее станет в Ростовской области, Краснодарском крае, на Ставрополье, в Приволжском федеральном округе и на Урале.
«В целом в России погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине», — сказал Вильфанд.
Такая ситуация продлится около недели, считает синоптик.