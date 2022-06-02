Погода в Москве ухудшится к вечеру 2 июня

Порывистый ветер, дождь и гроза ожидаются в столичном регионе в четверг вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18:00 до 23:00 2 июня местами по Москве ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

МЧС рекомендовало водителям увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, снизить скорость, а также избегать резких маневров. Кроме ого лучше оставлять машины не под деревьями. Пешеходам рекомендовано держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов, не оставлять детей без присмотра и не укрываться под деревьями.

Ранее москвичам рассказали, какая погода будет в июне. По словам специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, среднемесячная температура составит около +17 градусов.