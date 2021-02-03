Погода в Москве резко ухудшится в ночь на 3 февраля

Погода в столице резко ухудшится в ночь на 3 февраля. На город опустится туман, а на дорогах образуется гололедица. Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными и осторожными.

«В ближайшие часы в Москве испортится погода. Ожидается туман (видимость составит 300–800 метров), изморозь, гололедица. Все это может привести к затруднению движения, увеличится вероятность дорожно-транспортных происшествий», — сообщил портал мэра и правительства города.

Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и держать на дороге дистанцию. Пешеходам посоветовали надевать обувь без каблука и с нескользящей подошвой. Туман и гололедица продержатся в столице до утра 3 февраля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что пока московскому региону не стоит ждать потепления. Воздух начнет прогреваться до плюсовых температур только в последнюю неделю марта. При этом значения столбиков термометров будут находиться близко к климатической норме.