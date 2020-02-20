Погода в Москве побила рекорд 1925 года

Эта зима по теплу побила все возможные рекорды, которые держались десятилетиями. 20 февраля стало самым теплым днем в Москве за последние 95 лет.

«Температура поднялась до +4,7 градуса. Предыдущий рекорд — +3,7 градусов — в 1925 году», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Буквально два дня назад столбик термометра в Москве поднялся до отметки +4,5 градуса. Холоднее на одну десятую градуса было в 1949 году. 18 февраля стало днем-рекордсменом.

20 февраля в столице до +5 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер теплый, южный. Дуть он будет со скоростью 10 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Такая погода продержится в Москве до конца недели. Небольшие заморозки возможны только ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой теплый атлантический воздух добрался не только до европейской части России, но и до Якутии и Хабаровского края. Воздушные массы из Атлантики и стали причиной аномально теплой зимы в европейской части России.