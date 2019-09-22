Погода в Москве наладится с 24 сентября

Небо в Москве и Московской области прояснится во вторник, 24 сентября. В понедельник, 23 сентября, осадки прекратятся, а на следующий день выглянет солнце.

«Завтра (23 сентября — прим. ред.) осадков уже не прогнозируем в Москве. По области еще возможны местами небольшие, но завтра еще день ветреный — порывы до 18 метров в секунду, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», — рассказал телеканалу «РЕН ТВ» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Ученый добавил, что холод пока не отступит и ночами возможны заморозки до -1 градуса.

На протяжении следующей недели столбик термометра не поднимется выше отметки +10 градусов.

22 сентября в Москве облачно с прояснениями, повсеместно небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. В ночь на 23 сентября давление начнет постепенно повышаться.