Погода в Москве и Подмосковье резко ухудшится

Предупреждение действует до шести часов вечера 21 декабря. По данным ведущего специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, утром 19 декабря в Москве будет идти снег, за счет чего снежный покров увеличится на 2-3 сантиметра и достигнет местами 11 сантиметров.

«Это будет достаточно комфортная погода со слабым минусом, снежком, наибольшая интенсивность которого, конечно, будет в утренние часы — сейчас и в ближайший час. Всего выпадет два или три миллиметра осадков, что добавит один или три сантиметра снега», — цитирует Тишковца РИА «Новости».

В Москве температура воздуха в субботу, 19 декабря, составит от -1 до -3 градусов мороза, в Подмосковье от 0 до -5 градусов.

До середины следующей недели сильных морозов не будет, дневная температура воздуха не опустится до -4, рассказала «Российской газете» главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.