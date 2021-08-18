Погода в Ялте снова станет курортной после выходных

Погода в Ялте после выходных улучшится и вернется к курортному распорядку. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

В четверг в регионе ожидается гроза. При этом воздух прогреется до 27 градусов. В пятницу также будут небольшие осадки.

К выходным погода снова станет курортной. Днем температура будет около 27 градусов, по ночам — 19-21 градус.

Ранее начальник отдела прогнозирования территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник рассказал, что бархатный сезон в Крыму состоится, сильных осадков в сентябре не ожидается.