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    18 августа 2021, 22:38

    Погода в Ялте снова станет курортной после выходных

    Дарья Морозова

    Погода в Ялте после выходных улучшится и вернется к курортному распорядку. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

    В четверг в регионе ожидается гроза. При этом воздух прогреется до 27 градусов. В пятницу также будут небольшие осадки.

    К выходным погода снова станет курортной. Днем температура будет около 27 градусов, по ночам — 19-21 градус.

    Ранее начальник отдела прогнозирования территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник рассказал, что бархатный сезон в Крыму состоится, сильных осадков в сентябре не ожидается.