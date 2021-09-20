Погода улучшится в Свердловской области

В Свердловской области потеплеет во второй половине недели. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

Синоптики предупредили, что холодными будут ближайшие ночи (от 0 до +3…+4). Дневная температура будет колебаться от 9 до 10 градусов. С 23 сентября столбики термометров поднимутся до 13-14 градусов тепла.

«Если сейчас температура ниже климатической нормы на 3-4 градуса, то во второй половине недели она подтянется к обычным значениям», — отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.