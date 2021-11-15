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    15 ноября 2021, 22:48

    Погода ухудшится в Ленинградской области

    Гололедица и сильный ветер начнутся в Ленинградской области

    Арина Бобкова

    Гололедица и порывистый ветер до 15 метров в секунду начнется в Ленинградской области в начале недели. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МЧС по Ленинградской области.

    «15 ноября на территории Ленинградской области на дорогах местами ожидается гололедица», — рассказали в ведомстве

    16 ноября порыв ветра в прибрежных районах достигнет 15 метров в секунду. 17 ноября в регионе образуется гололедица. Жителей предупредили также, что из-за погоды движение по автодорогам может быть затруднено.