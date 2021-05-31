Погода ухудшится в Югре

Жителей ХМАО предупредили о сильном дожде с грозой и усилении ветра до 17 м/с. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью 1 июня местами по восточной половине ХМАО ожидается сильный дождь с грозой. Днем в северо-западных районах порывы ветра 15-17 метров в секунду», — уточнили синоптики. По данным информагентства, в течение недели в Ханты-Мансийске средняя температура воздуха составит от +9 до +11 градусов. Дождливая и пасмурная погода также ожидается в Сургуте (+10... +13 градусов). В Нижневартовске столбики термометров будут колебаться в районе 10-13 градусов тепла.