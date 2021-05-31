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    31 мая 2021, 16:25

    Погода ухудшится в Югре

    Артур Блянихов

    Жителей ХМАО предупредили о сильном дожде с грозой и усилении ветра до 17 м/с. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

    «Ночью 1 июня местами по восточной половине ХМАО ожидается сильный дождь с грозой. Днем в северо-западных районах порывы ветра 15-17 метров в секунду», — уточнили синоптики.

    По данным информагентства, в течение недели в Ханты-Мансийске средняя температура воздуха составит от +9 до +11 градусов. Дождливая и пасмурная погода также ожидается в Сургуте (+10... +13 градусов). В Нижневартовске столбики термометров будут колебаться в районе 10-13 градусов тепла.