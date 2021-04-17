«Погода станет скучной»: в Центральную Россию придут затяжные дожди

В Некоторые регионы России уже на следующей неделе придут обложные дожди и облачная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Погода, по его словам, станет дождливая. Причем, как отметил Вильфанд, это будут не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные.

«Погода станет скучной», — добавил синоптик. При этом он отметил, что температура в ЦФО будет держаться около климатической нормы.

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