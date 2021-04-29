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    29 апреля 2021, 15:23

    Погода резко изменится на майских праздниках на Урале

    Алена Макаренко

    Первые дни майских праздников в Свердловской области будут дождливыми. Об этом предупредила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, сообщило Ura.ru.

    Погода резко изменится на майских праздниках на Урале

    «В ближайшие дни вероятен кратковременный дождь, но осадков немного. Погода будет умеренная, не жаркая, порядка +9…+14 градусов», — рассказала метеоролог.

    Однако во вторник, 4 мая, придет летняя погода. Столбик термометра покажет чуть больше +20 градусов. Правда, пока тепло неустойчивое, воздух прогреется сильнее после 8 мая.

    Такая погода типична для мая. В предыдущие годы в Свердловской области начало месяца было таким же.

    А в столице и Московской области немного потеплеет в четверг, 29 апреля. Ожидается до +14 градусов, но прогнозируются небольшие дожди.