Погода резко изменится на майских праздниках на Урале

Первые дни майских праздников в Свердловской области будут дождливыми. Об этом предупредила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, сообщило Ura.ru.

«В ближайшие дни вероятен кратковременный дождь, но осадков немного. Погода будет умеренная, не жаркая, порядка +9…+14 градусов», — рассказала метеоролог.

Однако во вторник, 4 мая, придет летняя погода. Столбик термометра покажет чуть больше +20 градусов. Правда, пока тепло неустойчивое, воздух прогреется сильнее после 8 мая.

Такая погода типична для мая. В предыдущие годы в Свердловской области начало месяца было таким же.

А в столице и Московской области немного потеплеет в четверг, 29 апреля. Ожидается до +14 градусов, но прогнозируются небольшие дожди.