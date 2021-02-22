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    22 февраля 2021, 10:57

    Погода «распилит» москвичей в ближайшие дни

    Анастасия Калинина

    Резкие скачки атмосферного давления — «барическую пилу» — пообещали синоптики жителям Москвы. В ближайшие сутки давление поднимется до 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

    Погода «распилит» москвичей в ближайшие дни

    «А вот далее, действительно, будет „пила“. В среду давление резко понизится примерно на десять единиц, до 757-758, в четверг — до 748, еще на 10 миллиметров, а в субботу — до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе», — рассказал он РИА «Новости».

    Также в эти дни произойдут и температурные колебания. С четверга по субботу, по прогнозам синоптиков, в столице будет плюсовая температура. Однако в воскресенье похолодает до −3. А в следующий понедельник будет снова −15, отметил Синенков.

    Ранее синоптик сообщил, что высота сугробов в Москве в понедельник утром достигла 56 сантиметров. Накануне в столице выпало 5,5 миллиметра осадков. Гидрометцентр России объявил в московском регионе «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей на дорогах. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 23 февраля.