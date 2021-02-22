Погода «распилит» москвичей в ближайшие дни

Резкие скачки атмосферного давления — «барическую пилу» — пообещали синоптики жителям Москвы. В ближайшие сутки давление поднимется до 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«А вот далее, действительно, будет „пила“. В среду давление резко понизится примерно на десять единиц, до 757-758, в четверг — до 748, еще на 10 миллиметров, а в субботу — до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе», — рассказал он РИА «Новости».

Также в эти дни произойдут и температурные колебания. С четверга по субботу, по прогнозам синоптиков, в столице будет плюсовая температура. Однако в воскресенье похолодает до −3. А в следующий понедельник будет снова −15, отметил Синенков.

Ранее синоптик сообщил, что высота сугробов в Москве в понедельник утром достигла 56 сантиметров. Накануне в столице выпало 5,5 миллиметра осадков. Гидрометцентр России объявил в московском регионе «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей на дорогах. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 23 февраля.