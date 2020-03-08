Погода на 8 Марта побила 142-летний рекорд в Москве

Жительниц столицы и области 8 Марта порадуют не только яркими букетами цветов, но и теплом. Несмотря на небольшой дождик, погода будет комфортной. Температура за окном даже побила установленный 142 года назад рекорд.

«Сегодня теплая погода, но облачная. Позитивная информация заключается в том, что все-таки после полудня облаков станет меньше и количество осадков заметно уменьшится. <…> Кстати говоря, до сих пор рекордное значение температуры в Москве составляло +8,3 градуса. Это за 142 года инструментальных наблюдений», — рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом утром 8 марта столбики термометров уже показывали +8,5 градуса. Получается, что рекорд удалось побить еще ночью. По словам синоптика, в столице, конечно, не такая теплая погода, как на юге, где +19…+24 градуса. Но иногда в конце марта в Москве бывают сугробы, а сейчас погода довольно комфортная.

«Март не похож сам на себя. Конечно, такая температура больше характерна для третьей декады апреля», — отметил Вильфанд.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. Завтра, 9 марта, немного выглянет солнце, но облака и небольшой дождик все равно будут присутствовать.

«Ночью температура понизится в Москве до +1…+3 градусов, а по области даже от нуля до +5 градусов. Днем опять +8…+10 градусов. Утром местами будет туман. Существенно погода не изменится и вот в первый рабочий день следующей недели», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Не забыл Вильфанд и про Международный женский день, который сегодня отмечают по всей стране.

«Я поздравляю вас с праздником. Независимо от того, какая погода на дворе, независимо от того, какое тепло за окном, у женщин на душе должно быть тепло. Когда на душе тепло, тогда все в порядке в жизни», — подчеркнул он.

Поздравил женщин с 8 Марта и президент России Владимир Путин. Он пожелал представительницам прекрасного пола счастья, любви и здоровья.