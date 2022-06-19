Отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки будет происходить в России поэтапно и начнется в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она пообщалась с изданием на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Абрамченко отметила, что особое внимание будет уделено трудно перерабатываемым отходам.

«Для них, например, нет способов утилизации, либо эти способы очень дорогие, либо товары, которые трудно извлекаются из объема накопленных твердых коммунальных отходов. Это будет по отдельному графику, в зависимости от того, чем мы можем заместить», — сказала она.

По ее словам, в России также планируют постепенно отказываться от подобных товаров. При появлении достойной альтернативы будут принимать решения о замене.

Кроме того, в России будут прорабатывать меры пресечения и вознаграждения относительно подхода к экологичности выпускаемого продукта. Так, за вред природе могут выписать штраф, а за корректно выстроенное производство — наоборот, поощрить дивидендами и иными способами поддержки.