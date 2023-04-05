Экология 05 апреля 2023, 18:52 Подземные толчки зафиксировали неподалеку от Курил

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана, неподалеку от Курильских островов. Такой информацией поделилась начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Сахалинского филиала геофизической службы РАН Елена Семенова. Об этом сообщил ТАСС.

Магнитуда подземных толчков составила 4,8. Информация о землетрясении появилась в 15:10 по местному времени (07:10 по московскому времени), написало РИА ФАН.

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Эпицентр расположился в 69 километрах южнее села Горное на острове Итуруп. Очаг залег на глубине 79 километров, сообщило ИА НСН.