Экология 30 мая 2023, 15:44 Подведены итоги Всероссийского конкурса «Эколинейка» для молодых педагогов

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Российский экологический оператор выступил партнером Всероссийского конкурса педагогических проектов молодых педагогов в рамках проекта «Эколинейка». Подведены итоги конкурса, в финал вышли 18 участников, победителями объявлены трое.

«Всероссийский конкурс педагогических проектов молодых педагогов, который проходит в рамках проекта „ЭкоЛинейка“, в 2023-м посвящен Году педагога и наставника и 105-летию юннатского движения в России. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога дополнительного образования, формирование и развитие сообщества молодых педагогов. На конкурс поступило 60 работ из 27 субъектов РФ. Темы были разнообразные, но большое место заняла сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирование экопривычек у детей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В конкурсе приняли участие педагоги в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. В финальную часть конкурса прошло 18 участников из 11 субъектов РФ.

Победителями стали:

I место — Аксёнова Виктория, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия». Проект: Стационарная лаборатория «ВермиФерма»;

II место — Тарасова Мария, руководитель кружка МБУ ДО «Харцызская станция юных натуралистов» Донецкая Народная Республика. Проект: «ZООуголок „Декоративные животные“»;

III место — Васильченко Татьяна, педагог дополнительного образования БУ ДО «Омская областная станция юных натуралистов» Омская область. Проект: Сетевой образовательный проект «Экологическая тропа».

Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».