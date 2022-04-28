Завершился конкурс «Экологический субботник — ЧИСТЫЙ ДОМ», приуроченный ко Дню Земли 22 апреля. Российский экологический оператор выступил партнером мероприятия, которое организовало Евразийское детское сообщество.

«Поздравляю победителей конкурса! Все участники — пример не только для своих сверстников, но и для старшего поколения. Дети, подростки и молодые люди находятся в авангарде экологического просвещения, благодаря их активности популяризируется осознанное потребление в обществе. И хочу напомнить, что экопросвещение является одним из важнейших направлений деятельности РЭО в рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Мероприятие было организовано совместно с Евразийским детским сообществом и направлено на формирование экологического мышления и привычек бережного отношения к природе и ресурсам у детей. Суть конкурса состояла в том, чтобы участники провели настоящий субботник, сняли об этом видео и выложили видеоклип во «ВКонтакте», а также рассказали о важности мероприятия.

Победителями стали школы № 589 Колпинского района Санкт-Петербурга, «Поколение» города Волгограда, детский сад «ДСКВ № 19 п. Рощино «Солнышко» Челябинской области, а также Эвелина Скибинская из Петербурга и Надя Скорнякова из Москвы. Они будут награждены Дипломами от ППК РЭО и памятными экологическими призами. Подробнее о победителях и их работах можно прочитать на сайте Евразийского детского сообщества.