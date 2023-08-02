Экология 02 августа 2023, 06:28 Подтопления после сильных дождей спрогнозировали в двух федеральных округах России ВНИИ ГОЧС: в 4 регионах Дальневосточного и Сибирского округов случатся подтопления РИА «Новости»

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Сильные осадки пройдут в четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Это спровоцирует выход воды на поймы рек и подтопления территории, предупредило РИА «Новости» со ссылкой на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Специалисты сообщили о вероятности выхода воды на поймы рек на юге Забайкальского края и Бурятии, подтоплении низменностей в Красноярском крае, повышении уровня воды на реках и частичном подтоплении в Амурской области. Там, по данным ВНИИ ГОЧС, в ближайшие два дня пройдут сильные дожди.

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В Санкт-Петербурге из-за гроз и дождей объявили «желтый» уровень погодной опасности. Водителям посоветовали быть внимательней на дорогах, а по возможности никуда не ездить. Предупреждение действует до утра 4 августа.