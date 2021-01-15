Подсчитано сколько масок потратили петербуржцы с начала пандемии

В информации на сайте комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга говорится, что в конце 2020 года в городе официально были трудоустроены почти три миллиона человек. Многие из них обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты на работе. По правилам одноразовую медицинскую маску нужно выбрасывать спустя два часа. Однако журналисты предположили, что им мало кто следует. Поэтому взяли на среднестатистического петербуржца две-три маски в сутки. А значит, при 20 рабочих днях в месяц местный житель должен купить около 50 штук. После это число умножается на те самые три миллиона. В итоге получаем 150 миллионов СИЗ в месяц.

Кроме того, в Петербурге живут 1,3 миллиона пенсионеров. Многие из них хотя бы раз в день ходят в магазин, поликлинику или иные учреждения. Поэтому к тому итоговому числу прибавляем еще приблизительно 30 миллионов масок в месяц.

Если не брать во внимание два первых нерабочих месяца в начале пандемии, за полгода только на рабочих местах петербуржцы использовали около миллиарда штук.

Еженедельно медицинские маски закупают государственные ведомства. Например, комитет по здравоохранению сейчас приобретает почти 2,5 миллиона единиц средств индивидуальной защиты на 10,4 миллиона рублей. Городская поликлиника № 17 сделала заказ на 150 тысяч масок за полмиллиона рублей. А 650 тысяч единиц СИЗ купило государственное учреждение здравоохранения в Пушкинском районе.