Подсчитан экологический вклад пользователей «Авито» за 2020 год

Перепродажа наиболее вредных с точки зрения производства товаров помогла пользователям «Авито» за 2020 год совместно сэкономить более 1,3 миллиарда килограммов различных материалов, 267 миллионов ГДж энергии и 123 миллиона кубометров воды.

Источник фото: avito.ru

Ежемесячно на «Авито» взаимодействуют почти 50 миллионов человек, а число размещенных объявлений превышает 83 миллиона. Большая часть из них связана с торговлей товарами между пользователями. Кто-то продает детские вещи, велосипеды, оргтехнику, кто-то покупает автомобиль, квартиру или библиотеку. Все вместе это оказывает грандиозный позитивный эффект на снижение нагрузки на экологию.

За 2020 год пользователи «Авито» сократили выброс 18 миллионов тонн парниковых газов, которые образовываются в результате производства аналогичных новых товаров. Согласно данным Рослесинфорга, для поглощения одной тонны углерода нужны 2,5 гектара леса. Исходя из этой формулы, можно посчитать, что экологический вклад «Авито» составляет почти 12 миллионов гектаров леса — а это почти на 30% больше всей площади карельских лесов.

Сохранение 123 миллионов «кубов» воды, которой потребовалось бы на производство данных видов товаров, превышает объем годового водопотребления Владивостока, а экономия 74 миллиардов кВт/часов электроэнергии превышает годовое энергопотребление Москвы.

«Сейчас на „Авито“ можно купить и продать вещи, любой вид недвижимости и транспорта, найти работу и заказать услуги. Продавцами на „Авито“ уже давно являются не только люди, но и миллионы бизнесов. От малого бизнеса до лидеров индустрий. Но 15 лет назад наша платформа создавалась именно как доска объявлений. Шеринг-экономика и разумное потребление и по сей день составляют ядро нашего бизнеса, но это уже было вшито в ДНК „Авито“ и при рождении», — отметил коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров.

Благодаря «Авито» за 2020 год пользователи платформы сэкономили такое количество материалов, которое превратилось бы в итоге в 23 новых полигона отходов.

На платформе ежедневно анализируется и модерируется порядка пяти миллионов объявлений, поэтому алгоритмы искусственного интеллекта настроены на самые разные сценарии размещения. Нейросети могут анализировать объявления по стоимости, сроку размещения и содержанию — попадают ли они в категорию разумного потребления, и тогда пользователям рекомендуются удобные способы решения — от вывоза до ближайшего контейнера до передачи вещей в нужные руки партнерскими сервисами.

В целом в рамках развития ESG-направления «Авито» активно развивает механики осознанного потребления с помощью различных проектов:

поддержка концепции «Зеленого офиса»: передача списанной техники в рамках специальных программ, в офисах компании есть контейнеры для раздельного сбора отходов, а также батареек и одежды. «Авито» получает отчеты об их переработке;

льготные аккаунты по специальной программе для возможности поиска новых хозяев для собак и кошек из приютов, что дает им шанс на домашнюю, комфортную жизнь.

В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получать бейджи «осознанных потребителей».