Подростки из Якутии устроили погоню на машине за косулями

Подростки из Якутии устроили погоню на машине по снегу за косулями. Одно из животных чуть не попало под колеса. Все происходящее снимали на видео прямо из салона.

На кадрах любительского ролика заметно, как стайка животных изо всех сил пытается убежать от своих мучителей по глубокому снегу. Самих же авторов происходящее забавляет — они весело переговариваются и смеются. Машина останавливается только в тот момент, когда наезжает на одну из косуль.

«Надо было давить!» — заявил товарищ водителя, после чего оба решили выйти из автомобиля. Пострадали ли животные, осталось неизвестным.

Впрочем, без внимания полиции инцидент не остался. Telegram-каналу «Подъем» в правоохранительных органах сообщили, что авторов видео уже начали искать.

«По выявленным в Сети публикациям полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к данному инциденту», — ответили в МВД.

К расследованию уже подключились прокуратура и Министерство экологии Якутии.