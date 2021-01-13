Подразделение «Роснефти» открыло месторождение газоконденсата в Якутии

Подразделение «Роснефти» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» открыло запасы газоконденсата в Якутии. Государственная комиссия по запасам уже поставила их на баланс.

Как сообщает oilcapital.ru, в новом месторождении находятся запасы газа объемом свыше 75 миллиардов кубометров и газовый конденсат объемом 1,4 миллиона тонн. Специалисты говорят о промышленной газоносности и высокой продуктивности нового месторождения, обладающего серьезными перспективами для доразведки в дальнейшем.

Новому месторождению дали имя местного героя Великой Отечественной войны. Это Иван Николаевич Кульбертинов, который являлся уроженцем Олекминского улуса Якутии.