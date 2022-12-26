Экология 26 декабря 2022, 12:07 Подписан СПИК по созданию мусоросортировочных комплексов с роботизированным извлечением полезной фракции

Читать 360tv в

Минпромторг России, Московская область и компания «Экомашгрупп» подписали специальный инвестиционный контракт для технологий обработки ТКО (твердых коммунальных отходов) с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных фракций.

Инвестиционный проект сроком на 15 лет предполагает организацию производственных мощностей и формирование рабочих мест в Московской области под серийное создание трех видов автоматических мусоросортировочных комплексов различной мощности на основе технологии обработки ТКО с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных компонентов.

Реклама

«Основная задача проекта — локализация производства импортозамещающего оборудования для создания устойчивой системы обращения с ТКО. Такая система обеспечит сортировку отходов в объеме 100% и значительно снизит объемы отходов, направляемых на полигоны. Минпромторг со своей стороны будет и дальше стимулировать развитие отрасли переработки ТКО в Российской Федерации», — отметил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности торговли РФ Виктор Евтухов.

Реклама

Основным намерением реализации проекта является локализация производства импортозамещающего оборудования для выполнения задач в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и создания устойчивых систем обращения с ТКО, обеспечивающих сортировку отходов в объеме 100% и значительное снижение объемов отходов, направляемых на полигоны.

В свою очередь Российская Федерация и Московская область обязуются осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством.

Компания ЭКОМАШГРУПП с 2009 года успешно выполняет программу импортозамещения и является одним из основных предприятий на территории Российской Федерации, выпускающей продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. За этот период, специалистами компании было реализовано более 1З0 объектов, общая мощность которых составляет более 12 млн. тонн ТКО в год.