Подмосковные лесничие спасли 11 тысяч деревьев от гибели из-за рекламных табличек

Подмосковные лесничие постоянно ведут борьбу с незаконной рекламой в лесу. Плакаты прибивают к деревьям, что может привести к их гибели.

«Любое механическое повреждение делает дерево уязвимым к различным инфекциям и может привести к его скорой гибели», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

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Всего с начала года удалось освободить от незаконно размещенных плакатов и табличек с рекламой почти 11 тысяч деревьев.

Лидерами в этой борьбе стали Орехово-Зуевский, Ногинский и Звенигородский филиалы.

Только за первые две недели октября с территории земель Государственного лесного фонда убрано уже 750 объектов незаконно размещенной рекламы.

За повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ.