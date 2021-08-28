Подмосковью предсказали резкое похолодание на следующей неделе

В Москву и Подмосковье 2 сентября придет похолодание. Днем температура опустится до +14-16 градусов. Ночью ожидается похолодание до +9-14 градусов.

Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Днем уже +16-21 градус. Третьего числа будет +14-19 даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется», — сказала она.

Метеоролог сообщила, что с 28 августа по 1 сентября включительно погода будет теплой. Температура днем будет достигать +21-26 градусов.

«Теплая погода будет вплоть до конца календарного лета и даже 1 числа — +21-26 градусов. Аномалия составляет 4-5 градусов», — подытожила Макарова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последние выходные лета будут теплыми и солнечными. Ночью — от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.