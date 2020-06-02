Подмосковье ждут необычно сильные дожди

В черноземных областях центром непогоды станет Воронеж, днем там выпадет половина месячной нормы осадков — около 30 миллиметров.

К вечеру 3 июня дожди сместятся на север и пройдут по границе Тульской и Рязанской областей, а также в южных районах Подмосковья. Больше всего осадков ожидается в подмосковных Серебряных Прудах (56 миллиметров), Ступино (59 миллиметров), Чехове (55 миллиметров), Серпухове (54 миллиметра), Наро-Фоминске (48 миллиметров). За день в регионе выпадет 75% июньской нормы.

В Москве дожди умеренной интенсивности будут идти всю ближайшую ночь и весь день 3 июня. К вечеру и в ночь на 4 июня в столице ожидаются ливни — выпадет около половины месячной нормы осадков — 29-34 миллиметра.

Обильные дожди спровоцирует подъем уровня рек и озер и приведут к подтоплениям, предупреждают синоптики.