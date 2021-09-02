Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов России

Московская область в этом году оказалась на первом месте экологического медиарейтинга регионов России. Его подготовили Национальная премия в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021», компания «Медиалогия» и издательский дом «Аргументы и факты».

Как написал «АиФ», на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Красноярский край. В пятерку лучших вошли также Москва и Челябинская область. В топ-10 оказались Самарская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Ленинградская область, Краснодарский край.

Следующая десятка выглядит следующим образом: Свердловская область, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Ханты-Мансийский АО, Вологодская область, Приморский край, Кемеровская область, Сахалинская область, Нижегородская область и Волгоградская область.

«Результаты второго в этом году медиарейтинга показали, что в данных конкретных регионах страны не просто тема экологии обсуждается в обществе, а население и предприятия уже переходят к решению экологических проблем», — сказал председатель оргкомитета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» Виталий Расницын.

Он добавил, что в регионах, возглавляющих рейтинг, ввели, например, раздельный сбор мусора, сдачу техники на переработку, установили современные электрофильтры для очистки газов ТЭЦ и другое.

Московская область организовала экологическую акцию «Сдай старую бытовую технику!». Люди могут избавиться от ненужных вещей и выиграть призы. Для этого необходимо сделать фото в пункте приема и разместить его в Instagram с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак.

Жители Подмосковья уже сдали на переработку свыше 350 тонн электроники в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника». По словам губернатора региона Андрея Воробьева, 70% жителей области собирают мусор раздельно.