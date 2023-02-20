Экология 20 февраля 2023, 11:05 Подмосковье вышло в лидеры по торговле шин для переработки

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Подмосковный бизнес разместил лоты на общую сумму в 63,5 млн рублей

Российский экологический оператор определил семь российских регионов-лидеров в сфере торговли шинами на основе их активности на Бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР). В топ вошли Московская, Кемеровская, Липецкая, Пензенская и Белгородская области, а также Красноярский край и Орловская область. Представители бизнеса из этих регионов выставили лотов по купле-продаже шин 481,6 млн рублей. По подсчетам РЭО, ежегодно около миллиона тонн автопокрышек становятся отходами, и только треть из них отправляется на переработку.

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«Сегодня нашу Биржу в своей работе задействуют сотни участников рынка и отрасли. И их число продолжает расти. Автомобильные шины как вторсырье — одно из важных направлений и востребованный лот. Так, в рейтинге по этому профилю лидирует Московская область с лотами на общую сумму в 63,5 млн рублей, за ней пятерку крупнейших игроков рынка закрывают Кемеровская (40,3 млн руб.), Липецкая (8,7 млн руб.), Пензенская (5 млн руб.) и Белгородская (3,5 млн руб.) области, за которыми следуют Красноярский край (1,9 млн руб.) и Орловская область (1,2 млн руб.). Сырье, получаемое из старых покрышек, успешно используется в производстве покрытий для детских и спортивных площадок или переходит в разряд топлива для объектов цементной промышленности. Благодаря размещению лотов, в том числе этого профиля, на Электронной торговой площадке РЭО планомерно развивается процесс исполнения расширенной ответственности производителей (РОП) в рамках формирования экономики замкнутого цикла. Это эффективный инструмент в отрасли, который, как мы рассчитываем, в будущем сможет приносить еще более существенные результаты», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Электронная торговая площадка, созданная ППК РЭО, — инновационный ИТ-продукт, концептуально меняющий подход к организации и контролю за оборотом отходов, вторичных ресурсов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами. В настоящее время на ней представлены различные виды вторичных ресурсов и сырье, которые можно покупать и продавать — то есть заключать сделки по переработке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП и т. д.

«Если рассмотреть текущую активность на Бирже ВМР в процентном соотношении, то из 100% участников почти половину составляют утилизаторы — сегодня их свыше 40%. Далее идут товаропроизводители и импортеры, заготовители, объекты обработки и региональные операторы и другие участники отрасли. Количество организаций, специализирующихся на шинах, достигает отметки почти в 700 участников», — сообщил руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года.