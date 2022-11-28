Экология 28 ноября 2022, 13:30 Подмосковье возглавило топ-10 регионов по объему сделок со вторсырьем

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На Бирже ВМР область разместила вторсырья и других лотов на 158,2 млн рублей

Московская, Кемеровская и Новосибирская области стали лидерами по сумме размещенного вторсырья и лотов другого типа на Бирже ВМР. Сумма их сделок составила 226,5 млн рублей, сообщили в Российском экологическом операторе.

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«Мы изучили, какие лоты были размещены на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырья (ЭТП) в зависимости от субъекта РФ. С большим отрывом в лидеры вышла Московская область, которая разместила вторсырья и других лотов на 158,2 млн рублей, за ней идет Кузбасс со сделками на 37,7 млн рублей и Новосибирская область — с 30,4 млн рублей. Речь как о завершенных, так и незавершенных сделках. Наиболее популярными стали лоты с макулатурой, шинами, электроникой и ПЭТ. Также востребованными оказались услуги на выполнение нормативов по утилизации в рамках расширенной отвественности производителей (РОП), что хотел бы отдельно отметить, так как площадка создавалась в том числе для исполнения этой обязанности», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В топ-10 регионов по объему сделок со вторсырьем также вошли Москва (14,7 млн рублей), Удмуртия (13,6 млн рублей), Калужская область (12 млн рублей), Тверская (9,3 млн рублей), Пермский край (8,6 млн рублей), Саратовская область (4,8 млн рублей) и Татарстан (3,6 млн рублей).

«В Московской области больше всего было размещено лотов по купле-продаже макулатуры, шин и покрышек, ПЭТ, цветных металлов и ПП. В Москве — макулатуры, натуральной ветоши, ПЭТ, черных металлов и микс-тканей. В Саратовской области — макулатуры, ПЭТ, ПС, стеклобоя. В Новосибирской области — ПВД, ПЭТ, макулатуры. В Нижегородской области — макулатуры и ПЭТ. В Кемеровской области — резиновой крошки, шин и покрышек», — отметил руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

ЭТП была разработана ППК РЭО в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Участниками и пользователями ЭТП могут быть производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ритейлеры, а также поставщики дополнительных услуг. Электронная торговая площадка для купли-продажи вторичного сырья доступна по ссылке.