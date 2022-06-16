Подмосковье вошло в число лидеров по подготовке территорий к мусорной реформе

Подготовка территорий российских регионов к строительству инфраструктуры для реализации мусорной реформы идет «достаточно вяло». Однако Московская область, наряду с Нижним Новгородом и Татарстаном, стала исключением, сообщил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В большинстве субъектов нет участков, есть наделы, которые еще надо готовить, отсутствует проектно-сметная документация», — отметил Буцаев.

Он напомнил, что правительство вводило финансовые меры поддержки, с 2021 года инструментарий был создан. В тот год отобрали шесть проектов, один из которых не состоялся. В 2022 году выбрали всего три проекта.

«Это не государство не хочет и не может — это субъекты ничего не делают. Но надо отдать должное Московской области, Нижнему Новгороду, Татарстану в отношении последовательной позиции с точки зрения подготовки инвесторов», — добавил гендиректор ППК РЭО.

Он пояснил, что у инвесторов есть интерес, но когда они приходят в регион и видят, что отсутствуют инфраструктура и документация, то отказываются от планов.

«Мы рассматривали субсидированный заем, но банки шли на это не слишком охотно и с высокой ставкой. Начали разрабатывать новую меру поддержки — это зеленые облигации, — и в декабре их утвердили», — рассказал Буцаев.

К 2024 году планируется возвести 850 объектов на общую сумму 450 миллиардов рублей. Работа по привлечению инвесторов, принятию регионами обязательств по дополнительным нагрузкам должна начаться уже сейчас.

«Мы мотивируем регионы начинать работу буквально сегодня. <…> Будем оказывать меры поддержки», — сообщил Денис Буцаев.