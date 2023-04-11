Экология 11 апреля 2023, 12:12 Подмосковье стало лидером по продаже вторсырья в ЦФО

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Компании из этого региона разместили на ЭТП РЭО лоты на 295 млн рублей

Московская, Калужская, Тверская, Орловская, Тамбовская области вошли в топ-5 регионов по сумме выставленных лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора. Всего указанные субъекты РФ выставили лотов на 343 млн рублей.

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«Участники ЭТП выставили лотов на сумму достигающую почти 700 млн рублей, из них 343 млн рублей — это пять регионов с наибольшими суммами лотов в Центральном федеральном округе. Лидером по размещенным лотам в категории вторичных материальных ресурсов стала Московская область. Компании из Подмосковья разместили лоты на 295 млн рублей, на продажу были выставлены различные виды фракций. Мы видим, что ЭТП по купле-продаже вторсырья, созданная в целях формирования экономики замкнутого цикла в России, демонстрирует свою востребованность среди компаний, реализующих вторичное сырье в регионах РФ», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Всего Московская область разместила 94 лота на 24,9 млн рублей в категории электроника, на 63 млн рублей — текстиля, на 61,3 млн рублей — шин и покрышек, на 24,3 млн рублей — полимеров, на 21,6 млн рублей — цветных металлов, на 7,4 млн рублей — макулатуры.

Калужская область разместила лотов на 14 млн рублей в категории стекло, Тверская — на 13 млн рублей (полимеры), Орловская — на 11 млн рублей (полимеры, шины и покрышки, отходы нефтепродуктов), Тамбовская — на 10 млн рублей (полимеры), Липецкая — на 8,5 млн рублей (​​шины и покрышки).

«По данным на начало апреля 2023 года, количество пользователей на ЭТП составило свыше 750, размещено лотов более 380 на общую сумму — 696 миллионов рублей. На текущий момент, больше всего на ЭТП выставлено лотов по полимерам (33,16%), макулатуре (20,57%) и стеклу (10,8%). Кроме того, участники торгуют резиной, металлом, электроникой, текстилем, промышленными и строительными отходами, нефтепродуктами. Наша площадка — зарекомендовавший себя инструмент для работы всех игроков отрасли по обращению с отходами. Регистрируйтесь и убедитесь сами в преимуществах ее использования», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая платформа РЭО https://etp.reo.ru/#/ начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.