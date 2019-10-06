Подмосковье припорошило снегом. Видео

Первый снег, который не растаял в воздухе, выпал в Московской области. Жители Подмосковья увидели утром 6 октября настоящую метель и белые лужайки.

Кадрами непогоды они поделились в соцсетях. На многих из них видно, что снег лежит на еще зеленых деревьях и траве.

«В Подмосковье наступила зима. А я столько дел не доделала», — посетовала одна из пользовательниц.

Эти кадры сделали в подмосковном Бахтеево, где снег припорошил крыши домов, газоны и стоящие у дома велосипеды.

«А почему такая погода? А потому, что всю неделю я собирался в воскресенье кататься на велосипеде», — подписал снимки местный житель.

Не обошлось без снегопада и в деревне Шевелкино, где сделали эффектное видео в слоумоушн на фоне ярких комнатных цветов.

Такой резкой перемены погоды не ожидали не только люди, но и животные. Этот песик явно в недоумении от происходящего.

«Дантес встречает первый снег», — написал владелец собаки.

Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге Подробнее

Снег выпал в Московской области и некоторых районах Москвы 6 октября. Синоптики обещали в этот день от +3 до +5 градусов и сильный ветер с мокрым снегом. Ожидалось, что снег быстро растает не задержится на дорогах.