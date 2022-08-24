Подмосковье предупредили о надвигающемся пожаре со стороны Рязанской области

Лесные пожары в Рязанской области направляются в сторону Подмосковья, заявил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев. По его словам, огонь движется по направлению к городскому округу Шатура, сообщил ТАСС.

«На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского округа Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — рассказал Малышев.

Власти Владимирской области отслеживают ситуацию с пожарами в соседнем регионе. Глава департамента лесного хозяйства уточнил, что за сутки пламя преодолело еще четыре километра, и теперь до владимирской границы осталось всего 23 километра.

За сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 24%. По информации на утро среды, огонь охватил 11,716 тысячи гектаров леса.

Президент Владимир Путин призвал МЧС и руководство регионов взять ситуацию с лесными пожарами на особый контроль. Глава государства выразил особое беспокойство из-за возгораний в Рязанской области.