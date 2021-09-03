Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра. Предупреждение начнет действовать с 09:00 пятницы, 3 сентября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

«Желтый [уровень] — погода потенциально опасна», — заявили в учреждении.

Предупреждение для Москвы будет действовать с 09:00 3 сентября, до 07:00 воскресенья, 5 сентября. В Подмосковье ветер ожидается также с утра пятницы, но предупреждение продлится до 21:00 субботы, 4 сентября. По словам синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице уже наступила метеорологическая осень. Главным признаком такой осени является снижение температуры днем до +15 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркивал, что похолодание в московском регионе будет непродолжительным. Холодную погоду он назвал предвестником бабьего лета. Синоптик пообещал сообщить о приближающемся потеплении за три-четыре дня.